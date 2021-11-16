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هيئة الفضاء: إصدار قرارات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج "ابتعاث الفضاء"

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هيئة الفضاء: إصدار قرارات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج "ابتعاث الفضاء" هيئة الفضاء: إصدار قرارات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج "ابتعاث الفضاء"
لتقديم أفضل المسارات التعليمية لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة

هيئة الفضاء: إصدار قرارات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج

‬أعلنت الهيئة للفضاء عن إصدارها قرارات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج ابتعاث الفضاء الذي تتولى تنظيمه وإدارته، في سياق جهودها لتقديم أفضل المسارات التعليمية لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، في أفضل 30 جامعة عالمية.

وذكرت الهيئة أن نسبة الدارسين والدارسات للبكالوريوس الذين سيباشرون دراساتهم العُليا في الفترة القريبة المقبلة، بلغت 60%، فيما بلغت نسبة دارسي الماجستير 40%، وتتوزع التخصصات بين هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الفضاء، وسياسات الفضاء.

وأكدت الهيئة السعودية للفضاء أن البرنامج يشمل ابتعاثاً منتهياً بالتوظيف لنخبة من الطلاب في أفضل الجامعات العالمية، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر مزايا متعددة للمبتعثين تشمل تحمّل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، بالإضافة للرعاية الصحية، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة وفق المعايير والضوابط المتبعة في وزارة التعليم، إلى جانب تقديم برامج إرشادية تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوره الأكاديمي.

ويأتي برنامج ابتعاث الفضاء بوصفه واحداً من مبادرات الهيئة السعودية للفضاء الرامية إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة في التخصصات الهندسية والتقنية في مجال الفضاء، وبما يضمن تأهيل كوادر محلية قادرة على مواكبة مشروع النهوض بالقطاع الفضائي.

وأوضحت الهيئة أن برنامج "ابتعاث الفضاء" يركز على تنمية رأس المال البشري الوطني كأحد أهم الممكنات لقطاع الفضاء بالمملكة، والتي تعمل الهيئة على تحقيقها عبر توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية في قطاع الفضاء، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار من خلال ابتعاث الطلاب إلى الجامعات المتميزة، إضافة إلى بناء الشراكات والتبادل العلمي مع أعرق الجامعات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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