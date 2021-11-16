طارق يحيي: ساسي بيلعب في قارة تانية عشان كده عنده مشكلة مع منتخب تونس

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قال طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، إن المحترف المغربي بصفوف ناديه أشرف بنشرقي إذا استمر بصفوف الفريق فهو الرابح بعدما أضاف له النادي بعد الانضمام له.

وأضاف يحيى، في تصريحات تليفزيونية : “إذا استمر بالزمالك سيكون رابحًا فأضاف له النادي ولو رحلّ فهو الخسران ولكنه سيفوز ماديًا مثل فرجاني ساسي الذي كان مسمع أكثر مع الزمالك".

وتابع لاعب الزمالك السابق: “فرجاني يلعب في قارة ومنتخب بلاده في قارة أخرى فلا يتم النظر له أنت تواجه في قارتك الترجي التونسي مع الزمالك وأندية كبيرة في أفريقيا فستكون القصة مختلفة لكن في أسيا لا يتم النظر لها بصورة كبيرة وأرى أن بن شرقي هو الاخر لو رحل من الزمالك سيخسر".



وأتم طارق يحيى تصريحاته بقوله: “لا أرى أن بنشرقي من النوع الذي يسرح مع التجديد هو ضامن مستقبله، القصة بالنسبة ليست فلوس ولكنه يريد الاستقرار الأمر يحتاج حريف تعاقدات حتى يقنعه ولو طُلب مني الجلوس معه لن أمانع ولكن في النهاية توفيق من الله".