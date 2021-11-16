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تنافس علي ٣ ميداليات في البطولة العربية للدراجات

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مصر تنافس علي ٣ ميداليات في البطولة العربية للدراجات تنافس علي ٣ ميداليات في البطولة العربية للدراجات

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تتواصل اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي. وتبدأ منافسات اليوم الثالث للبطولة بسباق فردي ضد الساعة لفئة الشابات والذي يشارك فيه منتخب بلاعبتين هما العلياء أحمد بنبيلا وحبيبة محمد السيد، ويشارك في السباق 6 لاعبات أخريات يمثلن دول الجزائر والإمارات والمغرب، ويمتلك الفراعنة فرصة للفوز بميداليتين في هذا السباق.
كما يتطلع منتخب مصر لمنافسة علي 3 ميداليات أخرى في سباق فردي ضد الساعة لفئة الإناث وتحت 23 سنة، ويمثل الفراعنة في هذا السباق 3 لاعبات هن البطلة إبتسام زايد ، والمرشحة للفوز بميدالية ورحاب أحمد، وندى إبراهيم ، وإلى جانب لاعبات مصر الثلاثة يشارك في السابق 10 لاعبات يمثلن دول المغرب والسعودية والكويت والجزائر والإمارات.
وتختتم منافسات اليوم الثالث للبطولة بسباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب، والذي يشارك فيه منتخب مصر بلاعبين هما البطلين محمود بكر وعبد الله عفيفي واللذين يتطلع كل منهما لتحقيق ميدالية في السباق، الذي ينافس فيه كذلك 10 لاعبين آخرين يمثلون دول المغرب والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسئولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.

المصرى اليوم

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