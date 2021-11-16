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البابا تواضروس يفتتح سيمنار المجمع المقدس الثامن بوادي النطرون

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البابا تواضروس يفتتح سيمنار المجمع المقدس الثامن بوادي النطرون البابا تواضروس يفتتح سيمنار المجمع المقدس الثامن بوادي النطرون

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يفتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام ٢٠٢١، بالقاعة الرئيسية في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويستمر السيمينار الذي يحمل عنوان «الناظر من أعلى» لأربعة أيام، ويحضره الآباء أعضاء المجمع المقدس من الأحبار ووكيل البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وتتضمن موضوعاته عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوي الكنسي وفقًا مبادئ الإدارة الحديثة بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل ولا سيما في مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية. لذا جاء شعار السيمينار «نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية» بينما حمل العنوان «الناظر من أعلى» وهو ترجمة لكلمة «أسقف»، ضرورة حرص الرعاة الكنسيين على وضع الرؤية الشاملة للعمل في مقدمة أولوياتهم بشكل دائم.

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