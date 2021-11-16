مواجهات حاسمة اليوم في التصفيات الإفريقية.. تعرف عليها

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تقام اليوم عدة مواجهات حاسمة في التصفيات الإفريقية، للانتقال إلى المرحلة النهائية، وذلك في إطار المجموعة السادسة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وصعدت 4 منتخبات إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم وهم مصر، مالي، السنغال والمغرب وفي إنتظار باقي المنتخبات.

المواجهات الحاسمة اليوم

الجزائر وبوركينا فاسو

تقام اليوم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، اللقاء المثير بين الجزائر وبوركينا فاسو، يتصدر الجزائر مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما يحل ثانيًا بوركينا فاسو برصيد 12 نقطة، ويكفي محاربي الصحراء التعادل للصعود للمرحلة النهائية ضمن التصنيف الأول، ويحتاج بوركينا فاسو للفوز حتى يتأهل وسيكون في التصنيف الثاني.

نيجيريا وكاب فيردي

وفي نفس التوقيت اليوم تقام مباراة نيجيريا وكاب فيردي، تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 12 نقطة، ويليه في المركز الثاني كاب فيردي، تحتاج النسور التعادل فقط على أرضهم، والصعود تصنيف أول، بينما كاب فيردي لا بديل عن الفوز للصعود وسيحل في التصنيف الثاني.

تونس وزامبيا

ستقام مباراة تونس وزامبيا في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، يحتل نسور قرطاج المركز الأول برصيد 10 نقاط، مناصفًا مع غينيا الاستوائية بفارق الأهداف برصيد 10 نقاط أيضًا، وزامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، يحتاج المنتخب التونسي الفوز اليوم على أرضهم ليصعدوا للمرحلة النهائية في التصنيف الأول، أما زامبيا تحتاج أيضًا للفوز على تونس وخسارة غينيا الاستوائية أمام موريتانيا لتصعد للمرحلة النهائية ولكن في التصنيف الثاني.

الكاميرون وكوت ديفوار:

يلتقي منتخب الكاميرون نظيره كوت ديفوار اليوم 16-11-2021، في لقاء حاسم، حيث يتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد 13 نقطة، وتحل الكاميرون في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، يكفي ساحل العاج التعادل، بينما الأسود لا بديل عن الفوز لهم في هذه المباراة، من يتأهل من المنتخبين يصعد في التصنيف الثاني .

بعد مواجهات اليوم المصيرية، سيتحدد المنتخبات التي ستكون في التصنيف الأول، ومنهم تونس، والجزائر، ونيجيريا، وأي من هذه المنتخبات فشل في الصعود سيحل المنتخب المصري على الفور بدلًا منه في التصنيف الاول.