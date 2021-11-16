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الاهلي يتحرك لضم صفقة بيراميدز خلال الإنتقالات الشتوية

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الاهلي يتحرك لضم صفقة بيراميدز خلال الإنتقالات الشتوية الاهلي يتحرك لضم صفقة بيراميدز خلال الإنتقالات الشتوية

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بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أولى الخطوات فى ملف التفاوض مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز من أجل ضمه لصفوف الأحمر في الفترة المقبلة.
وأكد مصدر بالنادى أن موسيمانى أبدى إعجابه باللاعب وطلب ضمه بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لرغتة فى تدعيم الجبهة اليسرى في الفترة المقبلة.
وينتهي تعاقد محمد حمدي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ما يمنح الأهلي فرصة ضم اللاعب مجانا، فيما يحاول ناديه في الوقت الحالي الإبقاء عليه عبر التوصل لاتفاق على التجديد.
على صعيد أخر، يكتمل عقد الفريق غدا الاربعاء بانضمام الدوليين اء بعد إنتهاء الارتباطات الدولية للمنتخبات الإفريقية فى تصفيات المونديال، وينتظر أن يكتفى الدوليين بمران بدنى خفيف لتجنب إصابتهم على أن يشارك الجميع فى المران الختامى الخمس إستعدادا لمواجهة المقاولون العرب .

وينتظر أن يعقد المدير الفني محاضرة فنية مع لاعبيه، لمشاهدة تسجيلات لمباريات فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز بالجولات الثلاث التي خاضها الذئاب في المسابقة حتى الآن، لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، وتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز

المصرى اليوم

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