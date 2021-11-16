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حسن عمار: المصرى سيعود للعب فى بورسعيد قريبا

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حسن عمار: المصرى سيعود للعب فى ستاد بورسعيد قريبا حسن عمار: المصرى سيعود للعب فى بورسعيد قريبا

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قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز، ستكون أفضل إعداد للفريق، قبل لقاء ريفرز النيجيري في دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية.

وأضاف عمار، في تصريح تليفزيونية: بيراميدز يمتلك عناصر قوية ومديرا فنيا على أعلى مستوى، لكن المصري لديه طموحات بالتواجد في المربع الذهبي.


وأضاف، اكتسبنا كما كبيرا من الخبرات في الفترة الماضية، ونسعى للمنافسة على اللقب، رغم التعادل في الـ3 مواجهات الأولى بالدوري.
وتابع: تسير الأمور داخل النادي بشكل جيد، ولم يتبق للاعبين سوى 12% من قيمة مقدمات العقود، وسوف يحصلون عليها خلال شهر .

وأردف، الفترة المقبلة سوف تشهد عودة الفريق للعب على استاد بورسعيد، وذلك بعد تدخل مجلس الإدارة والمحافظ .

وختم،ينتظرنا رحلة سفر شاقة إلى نيجيريا لخوض مواجهة ريفرز، حيث سيكون هناك انتقالات داخلية كثيرة للوصول إلى ملعب اللقاء، وذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي خوض المباراة في ملعب ريفرز، وإقامتها بملعب إنييمبا

المصرى اليوم

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