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رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق الأمريكي

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رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق الأمريكي رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق الأمريكي

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استقبل عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من ممثلي كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشاركة وزارة السياحة والآثار في مؤتمر «اتحاد شركات السياحة الأمريكية» United States Tour Operators Association Annual Conference and Marketplace 2021 ” USTOA” والذي سيُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر القادم بمدينة سان ديجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الاستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة أوجه التعاون المشترك للاستفادة من المشاركة في هذا المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلاً في السوق الأمريكي، ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر.

وقد استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال اللقاء خطة وزارة السياحة والآثار والهيئة لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكي، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتنوع منتجاته وأنماطه السياحية بالإضافة إلى أنه يعد مقصداً آمناً، مضيفاً أن السوق الأمريكي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

المصرى اليوم

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