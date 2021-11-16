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وصفت النجمة التونسية لطيفة، القصيدة الجديدة التي تقدمها مع الموسيقار طلال، بأنها نقلتها إلى عالم أخر وهي تقدمها خلال البروفات، مؤكدة أنها سعادتها تكمن بالغناء للموسيقار.

وشاركت «لطيفة» متابعيها عبر تغريدة لها مصحوبة بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية قائلة: «أنا بكون في قمة سعادتي بجد لما أكون بسجل لحن من ألحان الموسيقار الكبير الدكتور طلال، بجد بيرجعني لزمن من أروع الألحان الحلوة، وأقوله أنت بتسعدني وكل اللي بيحبوا يسموع صوتي في ألحانك».

وأضافت أنها تقوم بتسجيل قصدة من أروع كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وهي «حلم»، مشيرةً إلى أنها: «أنا كنت في عالم آخر وأنا أمام المايك، كنت عايشة في عالم أخر فالدكتور طلال بياخدني بصوتي وإحساسي في عالم آخر».