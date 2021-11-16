وفد نقابة الزراعيين يزور شمال سيناء للمشاركة في مبادرة «اتحضر للأخضر»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور وفد نقابة الزراعيين برئاسة السيد على خليفة، نقيب الزراعيين، غدًا الأربعاء، محافظة شمال سيناء، للمشاركة في المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر».

وأكد عبدالحليم إبراهيم لاشين، نقيب الزراعيين بشمال سيناء، أن زيارة وفد نقابة الزراعيين إلى محافظة شمال سيناء تستمر على مدار يومين، يقوم خلالها الوفد بلقاء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أضاف نقيب الزراعيين بشمال سيناء، أن الزيارة تتضمن عقد لاجتماع الدوري للنقابة العامة، واجتماع اعضاء النقابة العامة بالنقابة الفرعية، وزراعة 150 شتلة أشجار مثمرة في مدارس مدينة العريش ضمن المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر».