رونالدو وليفاندوفسكي ودوناروما.. نجوم مهددون بالحرمان من مونديال قطر 2022.

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واصلت بعض المنتخبات الأوروبية الكبرى سقوطها في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع فشل البرتغال وإيطاليا في ضمان التأهل المباشر لكأس العالم، وتحولهما إلى ملحق التصفيات الأوروبية.

وعلى الرغم من أن القارة الأوروبية لديها 13 مقعدًا في مونديال 2022، إلا أن بطلي يورو 2016 و2022 سيدخلان ملحق التصفيات رفقة 10 منتخبات أخرى في محاولة حجز 3 مقاعد مؤهلة للبطولة، وذلك بعد فشلهما في ضمان صدارة مجموعتيهما في التصفيات لصالح صربيا وسويسرا على التوالي.



وضمنت منتخبات البرتغال، إيطاليا، بولندا، السويد، إسكتلندا، ويلز، جمهورية التشيك، روسيا، النمسا ومقدونيا الشمالية المشاركة في معركة التأهل من خلال الملحق.

وسيتحدد اليوم اخر منتخبين للمشاركة في الملحق من المجموعة الرابعة (بين فنلندا وأوكرانيا) والمجموعة السابعة (بين هولندا والنرويج وتركيا).

وأصبح مونديال قطر مهدد بالحرمان من أسماء نجوم كبار في عالم الكرة القدم.

كريستيانو رونالدو سيكون الأسم الأبرز، في حال فشل منتخب البرتغال للوصول للمونديال، وسيكون معه نجوم اخرين مثل برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا وجواو فيليكس.

روبرت ليفاندوفسكي، أحد ابرز المرشحين للبالوندور هذا العام، قد لا يشارك في المونديال في حال فشل المنتخب البولندي في الوصول من خلال الملحق إلى قطر 2022.

جانلويجي دوناروما وجورجينهو رفقة نجوم بطل يورو 2020، منتخب إيطاليا، قد يجدوا انفسهم في خيبة أمل كبيرة في حال فشل بطل أوروبا في التواجد ضمن كأس العالم 2022 من خلال الملحق.

عودة زلاتان إيبراهيموفيتش للمنتخب السويدي قد تتزامن معها خيبة أمل كبيرة في حال فشلهم في تجاوز الملحق والوصول للمونديال.

من المؤكد أن قطر 2022 ستخسر نجوم كبار مع فشل منتخبات كبيرة وأسماء كبيرة في عالم كرة القدم من الوصول للمونديال من خلال ملحق التصفيات الأوروبية المؤهل لـ كأس العالم المقبل، في انتظار القرعة التي ستحدد مواجهات الملحق في يوم 26 نوفمبر المقبل.

