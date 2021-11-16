نائب وزير السياحة تتفقد أجنحة المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

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قالت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، الثلاثاء، إنه نيابة عن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي، نائب الوزير لشؤون السياحة، في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الـ41، والذي نظمته المجموعة المصرية للتسويق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقامت نائب الوزير بتفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض، حيث اطلعت على المنتجات المتنوعة بها، والتي تدخل في نطاق الفنادق والخدمة والمطابخ والمطاعم والمفروشات وغيرها، حيث أكدت نائب الوزير على أن المعرض وما يحتويه من منتجات يعكس أهمية صناعة السياحة وتأثيرها الكبير على العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، كما أن تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والهامة تعكس صورة إيجابية عن المقصد المصرى وقدرته على تنظيم الأحداث الهامة سواء معارض أو مؤتمرات وغيرها.

وأشادت نائب الوزير بالمنتجات المعروضة والتي تم تصنيعها بأيد مصرية، موضحة أن هذه المنتجات المتميزة التي ترقى إلى مستوى التصدير تعكس جودة الصناعة المصرية، كما أثنت على مسابقات الطهاة والتي تدمج بين أنواع الأطعمة المختلفة والمتميزة مثل الطعام الصحى والأطعمة النباتية.

وشددت نائب الوزير على وجوب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة المتعلقة بالسلامة الغذائية والوقاية الشخصية أثناء مراحل إعداد الطعام بما يكفل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والسائحين.