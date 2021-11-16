أخبار عاجلة

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة» -
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب وزير السياحة تتفقد أجنحة المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

Print
نائب وزير السياحة تتفقد أجنحة المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية نائب وزير السياحة تتفقد أجنحة المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، الثلاثاء، إنه نيابة عن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي، نائب الوزير لشؤون السياحة، في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الـ41، والذي نظمته المجموعة المصرية للتسويق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقامت نائب الوزير بتفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض، حيث اطلعت على المنتجات المتنوعة بها، والتي تدخل في نطاق الفنادق والخدمة والمطابخ والمطاعم والمفروشات وغيرها، حيث أكدت نائب الوزير على أن المعرض وما يحتويه من منتجات يعكس أهمية صناعة السياحة وتأثيرها الكبير على العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، كما أن تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والهامة تعكس صورة إيجابية عن المقصد المصرى وقدرته على تنظيم الأحداث الهامة سواء معارض أو مؤتمرات وغيرها.

وأشادت نائب الوزير بالمنتجات المعروضة والتي تم تصنيعها بأيد مصرية، موضحة أن هذه المنتجات المتميزة التي ترقى إلى مستوى التصدير تعكس جودة الصناعة المصرية، كما أثنت على مسابقات الطهاة والتي تدمج بين أنواع الأطعمة المختلفة والمتميزة مثل الطعام الصحى والأطعمة النباتية.

وشددت نائب الوزير على وجوب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة المتعلقة بالسلامة الغذائية والوقاية الشخصية أثناء مراحل إعداد الطعام بما يكفل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والسائحين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981