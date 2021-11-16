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الاهلي يؤجل اعتماد لائحة الفريق بسبب الإنتخابات

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الاهلي يؤجل اعتماد لائحة الفريق بسبب الإنتخابات الاهلي يؤجل اعتماد لائحة الفريق بسبب الإنتخابات

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أرجأت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التي يترأسها محسن صالح، التعديلات الجديدة على لائحة الفريق التي طلبها بيتسو موسيمانى إلى مابعد الإنتخابات حتى يتم إعتمادها رسميا من المجلس ، وأكتفت اللجنة حاليا بعقد جلسات مع الجهاز الفنى لمناقشة التعديلات والإستقرار عليها لتجهيز تقرير شامل بالتعديلات لعرضه على المجلس بعد الإنتخابات .

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في مران اليوم، الثلاثاء، ضمن تحضيراته لمباراة المقاولون العرب في الدوري.
وخاض الفريق تقسيمة قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، مرانا قويا لحراس الفريق، تضمن العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.
ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة30 دقيقة، ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة بيتسو موسيماني.
ومن جهته أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن ثلاثي الفريق التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني سيصلون القاهرة غداً بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.
وأوضح مدير الكرة أن معلول وبانون سوف يصلان القاهرة عصر غداً على أن يعود ميكيسوني بعدهما بعدة ساعات.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف المقبلة التي يشهدها الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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