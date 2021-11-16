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موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من المشاركة فى انتخابات النادى

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موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من المشاركة فى انتخابات النادى موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من المشاركة فى انتخابات النادى

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حذر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لاعبو الفريق من المشاركة فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين فى إنتخابات الأهلى التى ستجرى يوم 26 نوفمبر الجارى ، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اللاعبين بالقرار وشدد عليهم بالابتعاد عن أجواء الإنتخابات سواء داخل النادى أو خارجه وذلك لتجنب تشتيتهم ورغبة من الجهاز الفنى فى عدم إستغلال اللاعبين فى الدعاية وتوعد الجهاز الفنى أى لاعب يخالف التعليمات بعقوبات مغلظة.

وأستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.
ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لاستئناف الدوري ولخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي المران بإستاد التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.
وكان الأهلي قد فاز على 5ـ3 في اللقاء الذي جمعهما الجمعة قبل الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة.

المصرى اليوم

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