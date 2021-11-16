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قام السفير ياسر سرور، سفير مصر في البوسنة والهرسك، بالترويج إلى منتدى شباب العالم 2022 الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية والصحف البوسنية للتأكيد على أهمية هذا المنتدى في توفير منصة لشباب العالم لتبادل الآراء وفتح حوار لمناقشة أوضاع العالم في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية الأخرى للمنتدى، وهي السلام والتنمية والإبداع.

وحث السفير الشباب البوسني على التسجيل بالمنتدى، مشيرًا إلى الإجراءت التي تم الإعلان عنها للتسجيل والمشاركة في المنتدى، وذلك من واقع البيان الصادر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب بجمهورية مصر العربية، مبرزًا فتح باب التسجيل اعتبارًا من 15 نوفمبر 2021 ولمدة شهر، مؤكدًا أنه سيتم خلال المنتدى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة ضيوف مصر.

وأوضح السفير المصري أن التسجيل متاح للشباب من جميع الجنسيات لحضور فعاليات المنتدى للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، كما ذكر أنه يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، مضيفًا أنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنتدى register.wyfegypt.com