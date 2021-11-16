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«هيئة الدواء»: استخدام «الباركود» الدولي للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية المتداولة بمصر

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«هيئة الدواء»: استخدام «الباركود» الدولي للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية المتداولة بمصر «هيئة الدواء»: استخدام «الباركود» الدولي للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية المتداولة بمصر

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أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن استخدام «الباركود» الدولي للسلع (GTIN) لكل المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف المعملية التي يتم تداولها داخل ، وذلك في إطار وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث للمستلزمات الطبية، وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق سياسات التحول الرقمي، واتساقا مع رؤية مصر لعام ٢٠٣٠.

وتضمن القرار الذي نشر اليوم بتاريخ ... بجريدة الوقائع الرسمية بالعدد رقم (٢٥٧)، حصول الشركات على الـ GTIN خلال مدة زمنية أقصاها عام من تاريخ إصدار قرار رئيس الهيئة في هذا الشأن، وبعدها لن تتمكن الشركات غير الحاصلة عليه من التعامل على المنصة الإلكترونية MeDevice الخاصة باستقبال الطلبات.

وأضافت الهيئة، أنه لتيسير هذا الدور الرقابي؛ سيتم تطبيق نظام استخدام «الباركود» الدولي للسلع (GTIN) لكافة المستلزمات الطبية لتسهيل التتبع خلال جميع مراحل تداول المستلزم بداية من التصنيع مروراً بالتوزيع وصولاً لمرحلة الاستخدام والتداخل مع المريض.

يأتي القرار في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في دعم الاستثمار والتبادل التجاري، خصوصاً في مجال المستلزمات الطبية لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، والذي يتحقق من خلال تسهيل إجراءات تداول المستلزمات الطبية طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية العالمية المعمول بها في هذا المجال.

المصرى اليوم

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