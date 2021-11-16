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وزير الرياضة "الفيصل" لصقور الأخضر: صدارة مستحقة وفوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022

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عقب تخطي فيتنام

وزير الرياضة

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي السعودي الأول لكرة القدم، عقب الفوز على نظيرهم فيتنام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في العاصمة الفيتنامية "هانوي" ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله.. ألف مبروك الصدارة المستحقة لصقورنا الخضر، فوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022، كفو يا أبطال.. معاك يالأخضر".

وبتلك النتيجة حافظ الأخضر السعودي على صدارة مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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