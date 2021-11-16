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سوسن بدر تشارك بالتعليق الصوتي في فيلم «حلم»

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سوسن بدر تشارك بالتعليق الصوتي في فيلم «حلم» سوسن بدر تشارك بالتعليق الصوتي في فيلم «حلم»

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أعبرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في التعليق الصوتي في فيلم وثائقي قصير عن قصة حياة أشهر خبير تجميل بالوطن العربي الراحل محمد الصغير بعنوان «حلم».

ونشرت «بدر» مقطع من الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الثلاثاء، وعلقت عليه قائلة :«سعيدة بمشاركتي الصوتية في فيلم قصير عن مسيرة الصديق والاخ محمد الصغير ومن اخرج محمود رشاد».

رحل خبير التجميل محمد الصغير عن عالمنا، يوم الجمعة الموافق 29 يناير الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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