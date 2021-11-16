وفاء صادق تعلن انضمامها للجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»

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أعلنت الفنانة وفاء صادق انضمامها للجزء الثالث من مسلسل «أبوالعروسة» الذي بدأ تصويره مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته أجزاؤه السابقة.

ونشرت «صادق» صورة من غلاف السيناريو الخاص بالعمل، مشوقة جمهورها بدروها في مسلسل «أبوالعروسة»، ومعلقة على الصورة قائلة : «مفاجأة يا ترى إيه اللي وداني عندهم؟.. مش هقولكم.. استنونا».

مسلسل «أبوالعروسة» قام ببطولته: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

تدور قصة مسلسل «أبوالعروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.