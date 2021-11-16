«الإسكندرية» تطبق قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، على أنه تم تطبيق قرار اللجنة العليا لفيروس كورونا بمنع دخول الموظفين مبنى الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة إلا بعد تلقي لقاح كورونا.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعيًا.

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان، الثلاثاء، أنه تم توفير أطقم طبية بديوان عام المحافظة والجهات التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة العاملين بالجرعة الثانية.

كما تم التشديد على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)

"ديوان الإسكندرية" ينفذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لليوم الثاني (صور)