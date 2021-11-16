في مئوية ميلاده.. الجامعة الأمريكية تُقيم معرضا فوتوغرافيا للفنان فان ليو

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تحتفل الجامعة الأمريكية بمئوية الفنان فان ليو، المصور الفوتوغرافي ورائد فن البورتريه في القرن العشرين بمصر، إذ يضُم مجموعة نادرة من مقتنيات مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتم افتتاح المعرض يوم السبت 20 نوفمبر الساعة 7 مساء ويستمر يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء، يحتوي المعرض على أكثر من 150 صورة تتضمن بعضًا من صور فان ليو المميزة التي يتم عرضها لأول مرة.

بالإضافة إلى بعض أثاث الاستوديو الخاص به بما في ذلك مكتبه الآرت ديكو والحامل الذي كان يعرض عليه صوره في الاستديو لمدة أربعة عقود في محاولة لإعادة إنشاء استوديو فان ليو، جدير بالذكر أن المعرض سيصاحبه سلسلة من النقاشات العامة والأكاديمية التفاعلية.