أخبار عاجلة

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة» -
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في مئوية ميلاده.. الجامعة الأمريكية تُقيم معرضا فوتوغرافيا للفنان فان ليو

Print
في مئوية ميلاده.. الجامعة الأمريكية تُقيم معرضا فوتوغرافيا للفنان فان ليو في مئوية ميلاده.. الجامعة الأمريكية تُقيم معرضا فوتوغرافيا للفنان فان ليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الجامعة الأمريكية بمئوية الفنان فان ليو، المصور الفوتوغرافي ورائد فن البورتريه في القرن العشرين بمصر، إذ يضُم مجموعة نادرة من مقتنيات مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتم افتتاح المعرض يوم السبت 20 نوفمبر الساعة 7 مساء ويستمر يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء، يحتوي المعرض على أكثر من 150 صورة تتضمن بعضًا من صور فان ليو المميزة التي يتم عرضها لأول مرة.

بالإضافة إلى بعض أثاث الاستوديو الخاص به بما في ذلك مكتبه الآرت ديكو والحامل الذي كان يعرض عليه صوره في الاستديو لمدة أربعة عقود في محاولة لإعادة إنشاء استوديو فان ليو، جدير بالذكر أن المعرض سيصاحبه سلسلة من النقاشات العامة والأكاديمية التفاعلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981