ضبط 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بإعادة خلط وتدوير الحشيش في مطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط 2 من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية»- مقيمان بمحافظة مطروح) يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبإستكمال تفتيش مسكنهما تم ضبط كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمسحوق أبيض اللون «أقراص مخدرة مطحونة» وزنت 4 كيلو جرام وكمية من الزيوت الكيماوية والخامات التي تستخدم في عملية التصنيع وأدوات ومعدات التصنيع

 بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات ،وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطةبمليون و300 الف جنية ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.