نائب يطالب بإجراء «مسحات كورونا» في المستشفيات الحكومية مجانًا

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طالب النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن قنا، بإجراء مسحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» مجانا بالمستشفيات الحكومية.

وقال «قنديل» خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية: «يجب إجراء مسحات فيروس كورونا مجانا في المستشفيات الحكومية، وأن يكون هناك استعدادات كاملة في كل المستشفيات»، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقيادة السياسية على المبادرات الصحية التي طالت الصعيد لأول مرة.

كما طالب النائب محمد هاشم بتوحيد قيادة الصحة لجميع المستشفيات، قائلا إن دم المواطن مفرق بين جميع الجهات، ويجب ان يتم ردع المستشفيات الخاصة في مغالاتها في أسعار الخدمات.

وأكد على ضرورة ألا يكون للطبيب الممارس في مستشفى عام الحق في العمل بالمستشفى الخاص، داعيا لمحاسبة وزارة الصحة لتحويل المستشفيات القروية إلى وحدات صحية.

و أكدت النائبة مايسة عطوة، أهمية مشروع القانون وضرورته بما يحقق مصلحة مصر في حماية مواطنيها من الأوبئة.