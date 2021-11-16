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محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية»

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محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية»

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق.

بحثا خلال اللقاء إجراءات استغلال منطقة موط القديمة طبقا لما هو مخطط تنفيذه وذلك لتحقيق اقصي استفادة منها، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة بلاط الإسلامية، وأعمال تطوير منطقة درب السندادية وغيرها من المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة،والتي تشمل إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ودهانات الواجهات ورصف الطرق وتوصيل الغاز الطبيعي، حيث تبلغ نسبة المناطق الجاري تطويرها ٥٥٪ من المناطق غير المخططة المستهدف تطويرها.

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