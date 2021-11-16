تلفيات بـ 13 سيارة ومصابين ..«الداخلية» تكشف تفاصيل انهيار عقار بولاق الدكرور

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات «كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور» وإنهيار جزئى لحوائط شقتين ووجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى مُحكم بالمكان عقب إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبالفحص تبين إنهيار جزئى لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضى ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بـ (13) سيارة، وإصابة (2) من قاطنى العقار وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما .

تنسيقاً والجهات المختصة، تم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، وإتخاذ الإجراءات القانونية .