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محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبًا فاز في مسابقة دولية

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محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبًا فاز في مسابقة دولية محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبًا فاز في مسابقة دولية

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قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، هنأ الطالب محمود طلعت الخشت، بمدرسة فوة الثانوية بنين، التابعة لإدارة فوة التعليمية، لفوزه بالمركز السادس عالمياً في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت «Championship MOS World».

قال اللواء جمال نور الدين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالمياً في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتنظيم مسابقة محلية اشترك بها مايقرب من (٤٠٠٠) طالب، كما تم تدريب واختبار حوالى (٢٠٠٠) طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار (١٠٠) طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بتحقيق أحد طلاب كفرالشيخ هذا الإنجاز، مشيراً إلى انه تم اختيار (٥) طلاب ليمثلوا جمهورية العربية في هذه المسابقة الدولية لأول مرة، وتم اشتراك الطلاب في الاختبارات الدولية بمنافسة أكثر من ٣٠ دولة، واشتراك أكثر من ١٦٠ طالب على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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