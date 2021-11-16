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تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

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تربع على القمة بهدف سينمائي لـ"الشهري"

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

قطع السعودي الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال قطر بتغلبه خارج أرضه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على "ملعب ماي دينه" ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

هذا الفوز الخامس للأخضر السعودي في المجموعة مع تعادل وحيد، رافعاً بذلك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته من 6 مباريات، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

جاءت البداية سريعة وحاول المنتخب السعودي مباغتة فيتنام بهدف عندما بادر للهجوم بوقت مبكر، وكان قريبًا من تحقيق المراد حينما توغل فهد المولد من الجهة اليمنى وحول كرة عرضية رائعة أمام المرمى في الدقيقة الرابعة وصلت إلى صالح الشهري، وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة برأسه لتمر بجوار القائم إلى خارج الشباك مضيعاً فرصة هدف محقق.

بعد ذلك فرض الأخضر سيطرته بشكل واضح على مجريات اللعب خاصة على وسط الميدان، وبدأ في تهديد المرمى في أكثر من مرة لكن لم تصل إلى مرحلة الخطورة حتى انقضاء النصف ساعة من المباراة.

في أول دقيقة بعد مرور نصف الساعة من اللعب شن الأخضر السعودي مرتدة سريعة وصلت إلى فهد المولد، اخترق على إثرها منطقة جزاء فيتنام قبل أن يحول كرة عرضية مثالية على رأس صالح الشهري الذي ارتقى فوق المدافعين ليرسل كرة ذكية في زاوية مستحيلة اخترقت شباك الحارس تيان بوي تيونغ معلنة عن أول الأهداف "31".

ومع بداية الشوط الثاني كان الأخضر قريباً من التسجيل عندما أرسل ناصر الدوسري كرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء صوبها سالم الدوسري أرضية قوية بقدمه اليمنى تصدى لها الحارس ببراعة "47".

واصل المنتخب السعودي الضغط على مرمى فيتنام بحثاً عن تعزيز النتيجة، ولكن الدقائق كانت تمر دون خطورة فعلية على مرمى أصحاب الضيافة حتى الدقيقة "76" حينما خطف فراس البريكان كرة من الدفاع الفيتنامي ليحولها إلى فهد المولد الذي لم يتوان عن إيداعها الشباك الهدف الثاني، لكنه ألغي لوجود مخالفة على البريكان.

ولم يظهر منتخب فيتنام ردة الفعل المنتظرة؛ حيث كانت المحاولات في الدقائق الأخيرة ضعيفة بينما حافظ لاعبو الأخضر على التماسك الدفاعي ليخرجوا بفوز ثمين.

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

تخطى فيتنام.. الأخضر السعودي يقطع خطوة كبيرة نحو مونديال 2022

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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