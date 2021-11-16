اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته

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ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته

عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة ‏تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا ‏لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في ‏نسخته الـ17.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع ‏استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، ‏كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن ‏الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت ‏للعمل في وقت سابق.