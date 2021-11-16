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وزير : تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع ‏للمتضررين من السيول بأسوان

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وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 30 % على أسعار السلع ‏للمتضررين من السيول بأسوان وزير : تخفيضات تصل إلى 30 % على السلع ‏للمتضررين من السيول بأسوان

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قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏باسم وزارة ، إن الدكتور على المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.

وأضاف «كمال» في تصريحات صحفية، أن ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد ‏سيرا أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالاماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان بمناطق ( أبوالريش – وكومبو – وغرب دراو ‏‏- ومنطقة الشلال والمنطقة الأولي بالرعاية )، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها / للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيها للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل ‏اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين في ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، واللواء اشرف عطية – محافظ أسوان في هذا ‏الأمر.

وأكد كمال أن الدكتور على المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .‏

المصرى اليوم

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