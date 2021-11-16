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قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.
وأضاف «كمال» في تصريحات صحفية، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد سيرا أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالاماكن التي تضررت من السيول بأسوان بمناطق ( أبوالريش – وكومبو – وغرب دراو - ومنطقة الشلال والمنطقة الأولي بالرعاية )، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها / للكيلو، والأرز بـ 8 جنيها للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين في تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء اشرف عطية – محافظ أسوان في هذا الأمر.
وأكد كمال أن الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .