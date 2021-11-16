بدء تطبيق إجراءات منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا لجامعة الزقازيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت جامعة الزقازيق، على عدم دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعى؛ إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.

وتنفيذاً لهذه القرارات والتوجيهات، قام الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية بكليات الجامعة ومنها كلية التجارة، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، بحضور الدكتور هلال عفيفى عميد الكلية.

وقد كثفت إدارة الجامعة مجهوداتها للمتابعة أمام المدرجات وقاعات المحاضرات عند دخول الطلاب، مع تطبيق الإجراءات والتعليمات، والتأكد من حصولهم على شهادات التطعيم التي تُثبت تلقيهم للقاح.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق،،على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبى، ومراعاة التباعد الاجتماعى في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.

ووجه نائب رئيس الجامعة الطلاب بسرعة التوجه لأقرب نقطة والتي التي وفرتها الجامعة لتلقي اللقاح، حرصاً على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت اللقاح لجميع المواطنين بيسر وسهولة، موجهاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة أصدر القرارين رقمي ١٨٠٧ و١٨٣٧، في ضوء قرار رئيس الوزراء، أنه بدء من يوم الإثنين الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١، لن يسمح بدخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب والطالبات بالجامعة، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية تحليل PCR كل ثلاثة أيام.