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ريال مدريد يخطط لميركاتو تاريخي فى الصيف المقبل

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ريال مدريد يخطط لميركاتو تاريخي فى الصيف المقبل ريال مدريد يخطط لميركاتو تاريخي فى الصيف المقبل

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يخطط مسؤولو ريال مدريد لإعادة زكريات سوق الإنتقالات التاريخية للميرجى خلال الفترات الماضية، وذلك خلال الصيف المقبل، حيث ارتبط العديد من اللاعبين الكبار بالتوقيع مع الميرنجي في شهر يونيو المقبل.

ووفقا ولسائل الإعلام الإسبانية، فإن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند معا خلال الصيف المقبل، وذلك على الرغم من العروض المغرية من فرق الدورى الإنجليزي لنجم بروسيا دورتموند وعلى رأسها مانشستر سيتى.

كما ترددت بعض الأنباء، عن رغبة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومبابي فى ضم مواطنهما بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى الميرنجي في الصيف المقبل، وهو الأمر الذى يلقى ترحيبا كبيرا داخل صفوف ريال مدريد حيث ان النادى يسعى منذ فترة للتعاقد مع بوجبا، لكن مسؤولي ريال مدريد فضلوا الإنتظار لنهاية الموسم للحصول على بوجبا فى صفقة انتقال حر.

وسبق أن قالت العديد من التقارير إن العلاقة بين بنزيما ومبابي قوية للغاية، ويتحدثان كثيرا عن ريال مدريد أثناء التواجد معا في معسكر منتخب فرنسا.

كيليان مبابى - صورة أرشيفية
إيرلينج هالاند - صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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