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وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأونروا

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وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأونروا وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأونروا

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والذي عُقد في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته على دور الوكالة الحيوي منذ تأسيسها عام ١٩٤٩ في توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين، وبما ساهم في تحسين حياة الملايين من هؤلاء اللاجئين والتخفيف من تداعيات وضعهم الإنساني، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها الوكالة خلال تلك السنوات.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن أهمية تأمين التمويل المُستدام لعمليات الأونروا وبرامجها، وأهمية مواصلة مساهمات المانحين الرئيسيين والمجتمع الدولي التي لا غنى عنها من أجل تمكين الوكالة من تنفيذ مهمتها النبيلة، مؤكدًا دعم للوكالة وما تقوم به من دور لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ومثنيًا على مبادرة الأردن والسويد بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام. كما تطرق الوزير شكري في هذا الصدد إلى أهمية استعادة الأفق السياسي سعيًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وبما يُحقق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط.

واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري توجّه بالشكر إلى كل من الأردن والسويد لرئاستهما المشتركة للمؤتمر وكذا إلى بلجيكا لاستضافتها الناجحة لفعالياته، وأيضًا إلى سكرتارية الأونروا ومفوضها العام على جهدهم المتواصل لمساندة اللاجئين الفلسطينيين.

المصرى اليوم

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