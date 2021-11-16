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ندوة حول الإصلاح الإداري تنظمها إدارة إعلام سيناء بالعريش

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ندوة حول الإصلاح الإداري تنظمها إدارة إعلام سيناء بالعريش ندوة حول الإصلاح الإداري تنظمها إدارة إعلام سيناء بالعريش

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في اطار دوره التنويرى والاعلامى، نظم المجمع الإعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات ( ظهر اليوم الثلاثاء ) ندوة حول: الإصلاح الادارى وأهميته في بناء المستقبل، وذلك تحت رعاية: علاء القاضى مدير عام اعلام سيناء.

وأشار عبدالفتاح الامام مسؤول المتابعة بادارة اعلام سيناء والمشرف على الندوة أنها أقيمت بقاعة المجلس المحلى بالعريش بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعاملين وأعضاء من اتحاد القبائل العربية، وحاضر فيها: ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش .

أضاف أن المحاضر تناول في الندوة: مفهوم الإصلاح الادارى والتركيز على العنصر البشرى باعتباره العنصر الأساسى في عملية الإصلاح .

وطالب بتأهيل الموظف وتدريبه لتطوير آدائه في التعامل مع الجمهور بوعى .

وأشار ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش إلى أهمية أن يكون للإصلاح الادارى انعكاسات ايجابية على كل من: الفرد والمجتمع .

كما تولى الرد على استفسارات وتساؤلات الحضور، والتى تمثلت في: التحول الرقمى ومدى مساهمته في الإصلاح الادارى، سلوك المواطنين في انجاح منظومة النظافة .

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مركز ومدينة العريش رسالة إلى كل موظف يؤدى خدمه للمواطن بضرورة إتقان عمله والتعامل مع المواطن كأنه هو نفسه، وكذلك التعامل بالقانون وبروح القانون تيسيرا على المواطنين. حضر اللقاء من الإعلام الاعلامية: نجوى ابراهيم .

المصرى اليوم

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