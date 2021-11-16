«لتسببهم في فقدان طفلة لبصرها».. 28 ديسمبر النطق بالحكم في استئناف 16 طبيبًا على حبسهم بقنا

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حددت محكمة جنح مستأنف قنا الثلاثاء برئاسة المستشار إيهاب سالم رئيس المحكمة جلسة ٢٨ ديسمبر القادم للنطق بالحكم على استئناف حبس 16 طبيبًا بمستشفى قنا العام لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة تسبيح عرفه لمدى الحياة.

شهدت الجلسة حضور والدة المجنى عليها والطفلة وعدد من أسرتها إضافة إلى وجود فريق من نقابة الأطباء العامة والفرعية بقنا لمساندة زملائهم.

قال عرفة ابوالوفا محامى الطفله أن دفاع المتهمين طالب خلال الجلسة بإحالة الطفلة وعرضها على لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعى.

وأضاف أنه طالب خلال الجلسة بالتمسك بتقرير الطب الشرعى وما جاء به والمثبت به الاصابات والوارد من النيابة العامة للتأكد من صحة اقوال المجنى عليها مشيرا أنه طالب أيضا برفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين وتأييد الحكم المستأنف لثبوت ما ورد بتقرير الطبى الشرعى واستشارى الرمد والعيون بثبوت إهمال طبى من قبل المتهمين