أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لتسببهم في فقدان طفلة لبصرها».. 28 ديسمبر النطق بالحكم في استئناف 16 طبيبًا على حبسهم بقنا

Print
«لتسببهم في فقدان طفلة لبصرها».. 28 ديسمبر النطق بالحكم في استئناف 16 طبيبًا على حبسهم بقنا «لتسببهم في فقدان طفلة لبصرها».. 28 ديسمبر النطق بالحكم في استئناف 16 طبيبًا على حبسهم بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنح مستأنف قنا الثلاثاء برئاسة المستشار إيهاب سالم رئيس المحكمة جلسة ٢٨ ديسمبر القادم للنطق بالحكم على استئناف حبس 16 طبيبًا بمستشفى قنا العام لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة تسبيح عرفه لمدى الحياة.

شهدت الجلسة حضور والدة المجنى عليها والطفلة وعدد من أسرتها إضافة إلى وجود فريق من نقابة الأطباء العامة والفرعية بقنا لمساندة زملائهم.

قال عرفة ابوالوفا محامى الطفله أن دفاع المتهمين طالب خلال الجلسة بإحالة الطفلة وعرضها على لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعى.

وأضاف أنه طالب خلال الجلسة بالتمسك بتقرير الطب الشرعى وما جاء به والمثبت به الاصابات والوارد من النيابة العامة للتأكد من صحة اقوال المجنى عليها مشيرا أنه طالب أيضا برفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين وتأييد الحكم المستأنف لثبوت ما ورد بتقرير الطبى الشرعى واستشارى الرمد والعيون بثبوت إهمال طبى من قبل المتهمين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة»

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981