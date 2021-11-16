★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في إطار النشاط الثقافى والفكرى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ندوة بعنوان «مستقبل أطفال مصر بين الثقاقة والإعلام» في السابعة مساء الإربعاء ١٧ نوفمبر على المسرح الصغير والتي تناقش مستقبل اطفال مصر في ظل التطور الهائل في وسائل الإعلام والثقافة ومدى تأثرهم به وسبل الحفاظ على القيم والمبادئ من خلال ما يعرض في وسائل الإعلام المختلفة وذلك بحضور كلا من الفنان الكبير هاني شنودة ،المخرجة عطية خيري، الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير والسيده علا عبيد مدير مركز الحفنى للثقافة ويدير الحوار الدكتور جمال الشاعر ويتخلل الندوة عدة فقرات فنية لكورال مركز الحفني.