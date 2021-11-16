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المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في مكافحة الفساد في النمسا

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المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في مكافحة الفساد في النمسا المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في مكافحة الفساد في النمسا
خلال مشاركتها بالاجتماع الأول لأعضاء "مبادرة الرياض"

المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في مكافحة الفساد في النمسا

شاركت المملكة العربية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أمس، في الاجتماع الأول لشبكة مبادرة الرياض "GlobE Network" المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

واستعرض مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، تجربة المملكة الرائدة في مكافحة الفساد خلال الكلمة الافتتاحية، موضحًا أن "مبادرة الرياض" الهادفة إلى إنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد جاءت بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 10 ملايين دولار لدعم المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال تدشينها بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد يونيو الماضي.

وأكد أن الفساد قضية عابرة للحدود، ولا يمكن القضاء عليه دون تعاون وثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

يذكر أن "مبادرة الرياض" حظيت بدعم وترحيب من وزراء مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في بيانهم الوزاري الأول من نوعه بتاريخ المجموعة في تاريخ 22 أكتوبر العام الماضي، الذي عُقِد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، كما حظيت بدعم وتأييد من جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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