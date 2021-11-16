«الفلوس كل حاجة؟».. ماذا قالت ياسمين صبري لجمهورها في «أطرح عليّ سؤال»؟

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اتاحت الفنانة ياسمين صبري المجال إلى جمهورها لإرسال الأسئلة إليها منذ قليل بهدف الرد على مشاركاتهم مُعبرة بصراحة عن آرائها.

واستخدمت «صبري» خاصية «أطرح عليّ سؤال» عبر «انستجرام»، وتلقت سؤال «من أين بدأتي في تطوير ذاتك، أول شئ سمعتيه أو كتاب قرأتيه؟» وتجيب «أول كتاب في 2010 (the secret)».

والسؤال التالي حول اسم مسلسها المقبل ومتى تعود للتمثيل وتجيب «اسمه دنيا.. بعد رمضان إن شاء الله»، وسُألت ياسمين صبري «أخدتي من الحياة كل اللي إنتي محتاجاه؟»، وأجابت: «الحمدلله على كل حاجه ولكن أسعى لأكون أفضل نسخة من نفسي».

كما تلقت سؤال عن «سبب إتجاهها نحو تطوير نفسها»، وأجابت: «لأني بحب نفسي وعايزة الأفضل دائما لأني استحق».

وحول أكثر الكتب التي تركت تأثيرها عليها ذكرت «قصة حياتي»، وهو الكتاب الذي نُشر لأول مرة في عام 1903، ويحتوي على السيرة الذاتية للأديبة الأمريكية هيلين كيلر والتي تقدم تفاصيل عن حياتها المبكرة في الكتاب.

وقدمت ياسمين صبري نصيحتها إلى من يتعرض إلى انتقادات من الأشخاص المحيطين، قائلة: «الامتلاء.. معرفة نفسك، تسمعي صوت نفسك (البصيرة) وتحبي نفسك وكأنك طفلة صغيرة هتحميها من كل شر».

كما حكت عن الروتين الصباحي الجيد للتخفيف من الضغط النفسي قائلة: «القهوة والبخور والهدوء»، كما سُألت ياسمين صبري: «الفلوس كل حاجه؟»، قائلة: «لا طبعًا مفيش حاجة كل حاجة»، وقدّمت نصيحة آخرى إلى إحدى المتسائلات: «ماتأخديش التطوير كأنه واجب استمتعي بيه هتلاقي نفسك بتروحيله من نفسك وبتعملي وقت ليه».

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تعود إلى الدراما بعد غيابها هذا العام، حيث اختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطي، الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل «حكايتى» في شهر رمضان 2019

وكانت قدمت آخر أعمالها مسلسل «فرصة تانية» في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته: أحمد مجدى وأيتن عامر وهبة مجدي ومحمود البزاوي وغيرهم.