محافظ قنا يجري جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية بقفط

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أجري اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، جولة ميدانية بمركز قفط، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها.

جوله تفقدية لمركز قفط

استهل محافظ قنا جولته بتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات أداء المشروعات الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية.

جوله تفقدية لمركز قفط

وتابع محافظ قنا سير العمل بمحطة الرفع الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، موجها مسئولي الشركة المنفذه بمتابعة المشروع وإجراء أعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة أن مشروعات الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تولي لها المحافظة أولوية خاصة في تنفيذها.

جوله تفقدية لمركز قفط

واستكمل الداودي جولته بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز عن طريق نظام الشباك الواحد من خلال استقبال الشكاوى وطلبات التصالح على مخالفات البناء وطلبات التقنين على اراضي أملاك الدولة، موجها العاملين بالمركز التكنولوجي بتقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولا إلى رضا المواطنين.

جوله تفقدية لمركز قفط

ووجه محافظ قنا خلال جولته التفقدية مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة العمارات السكنية بقرية الكلاحين، مع استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكل الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدًا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.