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مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب

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مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب
للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي

تعبيرية

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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