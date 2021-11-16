مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب

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للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.



وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.