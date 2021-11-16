أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة

Print
"أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة "أرامكو" تطلق مبادرةً لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل بالمدينة
لتدريب 300 نحال ونحالة في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة

أطلقت شركة أرامكو اليوم، مبادرتها المخصصة لدعم وتدريب ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحَّالين بمنطقة المدينة المنورة، بحضور رئيس جمعية النحّالين بالمنطقة وليد الحازمي، وعدد من المهتمين.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتدريب 300 نحال ونحالة، من بينهم 250 رجلًا، و50 امرأة، في المنطقة ومحافظاتها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تُمكِّنهم من إنشاء مشاريعهم وإدارتها وتطويرها وتأهيلهم على طرق تربية النحل الحديثة، وتطوير منتجاته وتوفير المعدات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، ورفع مستوى كفاءة النحالين، وإنشاء منحل للجمعية يضم 1000 خلية؛ لتغطية الاحتياج المحلي من طرود النحل، ومنجرة لصناعة خلايا النحل والاستغناء عن الاستيراد، وإنشاء معمل لتعبئة وتغليف العسل بأحدث الطرق، ومعمل لطباعة الأساسات الشمعية التي تشكل عبئًا على النحال، وإعادة تدوير الشمع الطبيعي الذي يهدر من النحال ويكون أحد مصادر الدخل، والإسهام في نشر مهنة تربية النحل في أوساط المجتمع.

ومن ميزات المبادرة التي تقام في فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، حصول المتدرِّب على شهادة معتمدة، ومشروع صغير يشتمل على 5 خلايا مع نحلها، وأدوات فحصٍ، وإشرافٍ لمدة عام يشتمل على زيارات لفنيي النحل عند الحاجة والمساعدة في عملية فرز العسل وتسويقه، وبيعه لتأمين دخل إضافي له ولعائلته، والتي تعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مبادرة "أرامكو" في منطقة المدينة المنورة تأتي ضمن مسيرة من المشروعات والمبادرات لدعم وصناعة العسل والتي بدأت بمنطقة الباحة، ومنطقة عسير، وتصل لجميع المناطق التي تشتهر بإنتاج وبيع العسل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن