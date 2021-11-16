"الصحة العالمية" تطلق الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

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في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري

تعتزم منظمة الصحة العالمية إطلاق عدة فعاليات خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، الذي يوافق في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري بهدف تعبئة العمل للتصدي لواحد من أكثر التهديدات خطورة على الصحة العامة في العالم.

وتستضيف المنظمة على مدى الأسبوع مجموعة من الأحداث بما في ذلك جلسة حول المضادات الحيوية المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية للمنظمة، وندوة حول الوقاية من العدوى في رعاية الأمومة والسيطرة عليها، وحلقة نقاش حول تطوير علاجات جديدة للعدوى المقاومة للأدوية، بالإضافة إلى تقرير عن فيروس نقص المناعة البشرية المقاوم للأدوية.