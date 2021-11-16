أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11827 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11827 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11827 نقطة
بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لـ159 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11827 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.10 نقاط ليقفل عند مستوى 11827.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 159 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة، وطيبة، ومهارة، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات مجموعة فتحي، أبو معطي، ودله الصحية، وصادرات، والعبداللطيف، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.18%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وطيبة، ومهارة، والمراكز، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مهارة، وطيبة، والراجحي، والعربية، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 109.56 نقاط ليقفل عند مستوى 24170.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1644 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن