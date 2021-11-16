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محافظ المنيا يفتتح نادي مستشاري النيابة الإدارية

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محافظ المنيا يفتتح نادي مستشاري النيابة الإدارية محافظ المنيا يفتتح نادي مستشاري النيابة الإدارية

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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية والكائن خلف نادي القوات المسلحة بمنطقة شرق النيل بأبوفليو بالمنيا.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، المستشار هاني عبدالجابر، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنيا والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد مصطفى مدير المكتب الفني لنيابات المنيا الإدارية، والمستشار زكي شلقامي رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية ورجال الدين بالمحافظة.

هنأ المحافظ، أعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة افتتاح النادي، مشيدا، بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتي تعد أحد صروح العدالة في ، واكد استعداده التام لتقديم كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ودورهم الهام والفعال تجاه الوطن والمواطنين، في ظل المجهودات التي يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر.

من جانبه أوضح المستشار محمود عبدالحليم، المتحدث باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، أن النادي مقام على مساحة 2200 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويخدم أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم، ويشمل أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية.

افتتاح نادي النيابة الادارية بالمنيا
افتتاح نادي النيابة الادارية بالمنيا

المصرى اليوم

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