بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. الأمم المتحدة تحذر من التهميش والتمييز

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أعلنت الأمم المتحدة أنها تلتزم بتدعيم التسامح من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح اليوم.

وقالت إن ضرورة هذا الالتزام تكمن في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى خصوصا في هذه الحقبة التي تشهد زيادة التطرف العنيف واتساع الصراعات التي تتجاهل اللحياة البشرية.

وذكرت الأسباب التي دعت إلى الاحتفال بهذا اليوم قائلة إن الجمعية العامة دعت في عام 1996، الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر، من خلال أنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور (القرار 51/95، المؤرخ 12 ديسمبر).

وأشارت إلى أن هذا الإجراء اتخذ في أعقاب إعلان الجمعية العامة في 1993 سنة 1995 بوصفها سنة الأمم المتحدة للتسامح.

وأضافت: اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح وفي المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995،

وتابعت أنه بمناسبة العيد الخمسين لليونسكو في 16 تشرين نوفمبر 1995، اعتمدت الدول الأعضاء إعلان مبادئ بشأن التسامح، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يؤكد أن التسامح لا يعني التساهل أو عدم اكتراث بل هو احترام وتقدير للتنوع الغني في ثقافات هذا العالم وأشكال التعبير وأنماط الحياة التي يعتمدها الإنسان.

وأوضحت أن التسامح يعترف بحقوق الإنسان العالمية وبالحريات الأساسية للآخرين، وبما أن الناس متنوعون بطبيعتهم، وحده التسامح قادر على ضمان بقاء المجتمعات المختلطة في كل منطقة من العالم.

وأردفت أن الإعلان لا يحدد مسألة التسامح كواجب أخلاقي فقط، ولكن أيضا كشرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول.

كما أنه يربط قضية التسامح في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية، والتي تؤكد على أهمية قيام الدول بصياغة تشريعات جديدة عند الضرورة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع.

ونبهت إلى أن التمييز والتهميش يعتبران، إلى جانب الظلم والعنف الصارخين، من الأشكال الشائعة للتعصب.

وشددت على ضرورة أن تهدف التربية من أجل التسامح، درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من الآخرين واستبعادهم.

ودعت إلى مساعدة الشباب على تطوير قدراتهم لإصدار الأحكام المستقلة وتحفيز التأمل الناقد والتفكير الأخلاقي، قائلة :«لا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والإثنيات في عالمنا أن يشكل حجة لنشوب الصراعات بل هو بالأحرى كنز تغتني منه البشرية كلها» .