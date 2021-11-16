السكرتير العام يترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف بقنا

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ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات وذلك إستكمالاً لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب مدير إدارة مرور قنا، ورئيس مباحث المرور، والمدير المالى والإدارى للمواقف، ونقيب السائقين.

إجتماع السكرتير العام لمحافظة قنا

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللجنة وافقت على الطلبات المقدمة من قِبل عدد من السائقين الراغبين في تبديل خطوط السير الخاصة بهم وتم منحهم مهلة 10 أيام لإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية التبديل، مضيفا أنه يجرى التنسيق مع المسئولين بمحافظة سوهاج لتحديث جميع سيارات البيجو العاملة بين موقف قنا وسوهاج واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

إجتماع السكرتير العام لمحافظة قنا

كما وجه السكرتير العام المسئولين عن إدارة مجمع المواقف بضرورة عرض تقرير شهرى موضَح به الإيرادات التي تم تحصيله والمصروفات التي تم إنفاقها، كما ناقش أعضاء اللجنة عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من السادة النواب والمواطنين وجارى بحثها من قِبل المختصين لإبداء الرأى بها.