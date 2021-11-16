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فيلم Venom 2 يتصدر تريند جوجل في ويحقق أكثر من 400 مليون دولار حتى الآن

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فيلم Venom 2 يتصدر تريند جوجل في مصر ويحقق أكثر من 400 مليون دولار حتى الآن فيلم Venom 2 يتصدر تريند جوجل في ويحقق أكثر من 400 مليون دولار حتى الآن

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تصدر الفيلم الأمريكي Venom: Let There Be Carnage تريند جوجل في اليوم حيث اهتم المصريين اليوم بالبحث عن الجزء الثاني من فيلم الأثارة والخيال Venom والذي يعرض منذ فترة في قاعات السينما في مصر ويوجد منه نسخة 3D و4D في قاعات العرض.

الجزء الثاني من فيلم Venom حقق حتى الان 441،427,345 دولار أمريكي عالمياً، حيث تقترب إيراداته من نصف المليارعلى مستوى العالم، ونسبة إيرادته متقاربة، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والتى حقق ايرادات 202,627,345 دولار تقريبا، وفي باقي دول العالم والتي حقق ايرادات 238,800,000 مليون دولار تقريبا.

وقد حقق الفيلم في العرض الافتتاحي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من أكتوبر الماضي حوالي 90،033,210 دولار أمريكي، بينما حقق في اليوم اأول من عرضه في حوالي 15,130,662 دولار أمريكي، وفي بريطانيا حقق في يومه الأول 8,480,452 دولار أمريكي.

ويستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الصحفي إيدي بروك أن يتكيف مع مشكلة استضافة جسده للطفيلي الذي يدعى فينوم، وفي سبيل ذلك يواجه خصوم جدد في طريقه.

الفيلم من إنتاج سوني Sony Pictures Entertainment، ومدته ساعة و37 دقيقة، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أندي سركيس، وﺗﺄﻟﻴﻒ كيلي مارسيل، وبطولة كلا من: توم هاردي، وميشيل ويليامز، وودي هاريلسون، وناعومي هاريس، وستيفن جراهام، وشون ديلاني.

- اعلان فيلم فينوم 2 -

المصرى اليوم

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