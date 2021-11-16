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حملات تفتيشية على محال الجزارة والمخابز في الشرقية

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حملات تفتيشية على محال الجزارة والمخابز في الشرقية حملات تفتيشية على محال الجزارة والمخابز في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس عبدالمحسن القاسم، مدير إدارة تموين مينا القمح، حملة تموينية مفاجئة على محال الجزارة والمخابز، أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٤٠٠٧١ جنح ا د ط ضد«ك. ر»صاحب محل جزارة بقريه ميت يزيد لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على ١٠ كيلو، والمحضر ٤٠٠٧٢ جنح ضد «و. ل» صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانه وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحوم، والمحضر رقم ٤٠٠٧٣ جنح ضد «م. ح» صاحب محل جزارة بقرية السعديين لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحوم، والمحضر ٤٠٠٧٤ جنح ضد«ا .ح صاحب مطعم مشويات بالسعدين لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير المحضر ٤٠٠٧٦ جنح ضد «ا. ح» صاحب محل جزارة بمينا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطية اللحوم، والمحضر ٤٠٠٧٧ جنح ضد «ع. ل» صاحب محل أدوات منزلية بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر ٤٠٠٧٨ جنح ضد «م. ح»صاحب محل بقالة بمينا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، كما قامت الحملة بتحرير 11 تقرير مخالفة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.

المصرى اليوم

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