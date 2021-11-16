محسن جابر يطرح «خليك قد التحدي»

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بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، قامت المنتج محسن جابر والمطرب الفنان أحمد العطار بإهداء أغنية «خليك قد التحدى» لدعم ذوي القدرات الخاصة، والتوعية بأهمية ضمان حقوقهم بهدف زيادة الفهم لقضايا ذوى الهمم.

وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أكد أحمد العطار أنه سعيد بتقديم هذه الأغنية لبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد من خلال رفع شعار التحدى لذوى القدرات الخاصة.

أغنية «خليك قد التحدى» كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبدالجابر، وتقول كلماتها:

خليك قد التحدى وكل يوم يعدي خد خطوتين قدام

على سقف الطموح بص لهدفك وروح وميكسركش كلام

الله على الحياه عيشها بما يرضي الله

سيبها على الله تفرج بأذن الله

انسي اللى فاتك كمل ده كل حقيقه بتكمل كان أصلها أحلام

حافظ على حلمك وميهمكش تعبك لا رجوع ولا استسلام