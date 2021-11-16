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سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من مطروح والساحل الشمالي

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سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من مطروح والساحل الشمالي سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من مطروح والساحل الشمالي

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تساهم الأمطار في زراعة المحاصيل مثل القمح والشعير والتين والزيتون على طريقة العفير التي تعتمد فقط على سقوط الأمطار لري الزراعات، وإن لم تسقط الأمطار على مطروح توقفت الزراعات عن النمو وفقدت المحاصيل الصحراوية التي يعيش عليها أبناء القبائل في نجوع مطروح الصحراوية.

شهدت محافظة مطروح اليوم هطول مطرى من خفيف إلى متوسط على بعض أنحاء من مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة.

كما أكد شهود عيان سقوط أمطار بشكل مستمر وبغزارة متوسطة على مدن السلوم الحدودية وسيدى برانى التي التي تقع على بعد حوالى 140 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة.

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بشكل متواصل على مدن محافظة مطروح وخاصة الساحل الشمالى منها طوال النهار وأغلب فترات الليل.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة على مطروح في اليلي إلى مادون ال11 درجة، بينما تستمر درجات الحرارة في النهار حوال 22-23 درجة مئوية مع سرعه لرياح مابين 10-13 كيلو متر في الساعه مع استمرار السحب المتكاثفة على أنحاء متفرقة من سماء مطروح.

شاهد الأمطار اليوم على مطروح اليوم https://bit.ly/3qG0D5I

المصرى اليوم

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