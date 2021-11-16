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محمد صلاح يُثير مشكلة بين لاعبي منتخب الجابون

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محمد صلاح يُثير مشكلة بين لاعبي منتخب الجابون محمد صلاح يُثير مشكلة بين لاعبي منتخب الجابون

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يواجه منتخب نظيره منتخب الجابون اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية بدور المجموعات، المؤهلة لنهائيات 2022.

وحسم منتخب مصر تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات في الجولة الماضية بتعادله مع أنجولا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

وانطلقت المباراة بين مصر والجابون عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الموافق الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة وعند الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، ويحتضنها ملعب استاد برج العرب بمحافظة الأسكندرية.

وعلمت «المصري اليوم» بعض الكواليس داخل فندق منتخب الجابون قبل مباراة مصر كان بطلها الفرعون محمد صلاح.

وشب خلاف طريف وشد وجذب بين لاعبي الأنجولي حول اللاعب الذي سيذهب إلى محمد صلاح لتبادل القميص معه عقب نهاية المباراة، حيث أصر أكثر من لاعب بمنتخب الجابون على أن يقوم بتبادل القميص مع الفرعون المصري نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

المصرى اليوم

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